Tentokrát bude velká pozornost věnována škole – jež po výstavbě dostala pojmenování po komunistickém novináři a politikovi Janu Švermovi (který byl místním rodákem a za okolností vyvolávajících diskuse zemřel nedlouho poté, co byl v roce 1944 letecky dopraven mezi účastníky Slovenského národního povstání) – i významným učitelům jednotlivých předmětů. Proměny města představí mimo jiné ohlédnutí za panelovou výstavbou i vzpomínky na budování bytů tehdejším podnikem LiAZ u sáňkařské dráhy v ulici Pionýrů.

Ke zhlédnutí pozoruhodné videokroniky, která někomu představí časy, kdy ještě nebylo možné pořizovat na každém kroku záběry mobilem, a dalším umožní na ně zavzpomínat, zvou místní muzejníci zájemce do kina v Mnichově Hradišti.

