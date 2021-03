Už na přelomu roku 2020 a 2021 v Hradišti spustili portál www.mojehradiste.cz. Ten zavádí pro své občany jako jednoduchou a přehlednou stránku, na níž najdou všechny potřebné nástroje a služby. Nový rozcestník napoví s takovými záležitostmi jako je úhrada poplatků za psa, odpady, dozvíte se zde jak se objednat na jednotlivé odbory nebo co všechno si v Hradišti vyřídíte pomocí svého mobilu.

Město vychytávky zavádí, aby lidem ušetřilo čas, materiál i finance za zdroje. Úřad by pak díky nim měl pracovat efektivněji a pružněji. „Naší představou je město, které s občanem komunikuje podobně jako banka – po telefonu, e-mailu, prostřednictvím aplikací, osobně i na dálku, od rána do večera,“ přiblížil hradišťský starosta Ondřej Lochman myšlenku, která je typická pro takzvaná smart cities, tedy chytrá města.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Hradiště dále nabízí Portál občana. Jeho prostřednictvím podáte úřední žádosti. Na úřad je pak možné objednávat se pomocí systému Reservatic. Město také pracuje na rozvoji takzvaného Mobilního rozhlasu. Jeho prostřednictvím chodí přihlášeným lidem zprávy o dění v Hradišti přímo do mailu.

Poslední dobou přes Mobilní rozhlas začalo město rozesílat v pravidelných intervalech také newsletter. Tedy přehled toho, co se v uplynulých dnech významného v Hradišti stalo nebo bude dít. Díky mobilnímu rozhlasu, který je v městech okresu čím dál oblíbenější, mají jeho obyvatelé čerstvé informace vždy po ruce. Všechny informace totiž chodí rovnou do mobilního telefonu nebo do mailu.

Do aplikace Mobilní rozhlas se dá poměrně snadno přihlásit na stránce https://mnhradiste.mobilnirozhlas.cz/. Tam stačí kliknou na zelenou ikonu s nápisem odebírat informace. Poté lze zadat i konkrétní ulici v níž bydlíte, a která je pro vás v případě zasílání informací nejdůležitější. Posléze je možné vybrat i to, o jaké informace vlastně máte zájem. Zda to budou tipy na výlety, krizové informace, doprava a podobně, nebo všechno dohromady. Po zadání telefonního čísla a mailu ještě přijde na řadu ověření. No a poté jste zaregistrování a můžete přijímat všechny důležité zprávy, které k vám město vyšle, aniž byste museli navštěvovat hradišťský web mnhradiste.cz.