/FOTO, VIDEO/ Do konce tohoto měsíce mohou občané Mnichova Hradiště zasílat městu návrhy do druhého ročníku participativního rozpočtu Meloun pro Hradiště. Vítěz vzejde z hlasování věřejnosti na přelomu jara a léta.

Vítězným projektem prvního ročníku byl záměr Pěšky na Vostrov, který navrhoval vytvoření pěšiny podél Budovcovy ulice. | Foto: Město Mnichovo Hradiště

„Možná vám v hlavě už dlouho leží nápad na úpravu zanedbaného koutu, na výsadbu nových stromů, záhonů, vznik nového hřiště, ptačího krmelce nebo třeba události, která se stane novou tradicí setkávání sousedů. Fantazii se meze nekladou,“ píše v avízu na participativní rozpočet město na svém Facebooku.

Návrhy mohou občané radnici zasílat do 31. ledna, přičemž po celý leden mohou navrhovatelé využít nabídku pondělních konzultací s koordinátory na městském úřadu. Koordinátoři Ondřej Šindelář a Martin Weiss jsou k dispozici každé pondělí od 15 do 17 hodin a konzultace s nimi je podmínkou úspěšného podání návrhu.

Zdroj: Youtube

„Máte-li už o svém návrhu jasnou představu, vezměte s sebou na schůzku všechny související materiály (skici, náčrtky, poznámky…), abyste se mohli bavit co nejkonkrétněji,“ píše se na webu participativního rozpočtu s tím, že konzultační hodiny jsou vypsány na 15., 22. a 29. ledna a není třeba domlouvat termín dopředu.

V době od února do května pak budou návrhy prověřovány z hlediska proveditelnosti, přičemž web participativního rozpočtu zmiňuje pro toto období i „dotahování návrhů ve spolupráci mezi autorem a městem“. Pak již přijde na řadu představení finálových návrhů a samotné hlasování, z něhož vzejdou vítězové. To bude probíhat od května do června. S realizací vybraných projektů se počítá buď ve druhé polovině letošního roku, nebo v roce příštím.

Tři vítězové, ale více realizací

Město na participativní rozpočet opět vyčlenilo milion korun. První ročník se odehrál před dvěma lety. Na radnici tehdy dorazilo jednadvacet návrhů. Na prvním příčce se umístil návrh Tomáše Majdlocha s názvem Pěšky na Vostrov, který navrhoval vytvoření pěšiny podél Budovcovy ulice a získal nadpoloviční podporu hlasujících.

Loni v květnu město informovalo na svém Facebooku, že na podzim 2022 byla dokončena travnatá pěšina z Budovcovy ulice směřující do volnočasového areálu Vostrov, která umožňuje obejít frekventovanou silnici. „Bylo potřeba odstranit náletové dřeviny, srovnat terén, založit trávník a travnatou pěšinu začít sekat, aby byla pro chodce využitelná. Došlo k osazení dvou laviček a posunutí závory na začátku pěšiny ve směru od Hradiště, aby byla pěšina jednoduše přístupná," napsalo tehdy město s tím, že posléze byla alej doplněna také o vysazené stromy lísky turecké.

Druhé místo získal návrh Karla Maděry s názvem Klášná-kašna, který poukázal na neutěšený stav kašny pod zámeckou zdí a potřebu upravit prostor kolem ní. Třetím úspěšným projektem byl Inline v Hradišti od Martina Bígla, který navrhoval vybudovat in-line dráhu s mobiliářem v areálu obnoveného dopravního hřiště.

Koordinátor Ondřej Šindelář však připomněl, že se tehdy sešla spousta skvělých nápadů. Dokonce natolik, že se jich realizace nakonec dočkalo více. „Tři projekty tehdy vyhrály, ale podařilo se nám jich zrealizovat mnohem více, asi deset,“ konstatoval ve videu, které město v rámci participativního rozpočtu vydalo.

Šlo například o umístění komunitní sauny na pláži Na Kamínkách, fotopast u kontejnerového stání v Orlické ulici, která pomohla odhalit znečišťovatele tohoto veřejného prostranství. Byl vytvořen chodníček od nádraží či zkultivováno prostranství směřující ke kaštanové alej.