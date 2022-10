„Mám radost, že byl zvolen starosta, který přichází s novou energií, bude se městu věnovat každý den na sto procent, což si naše krásné město zaslouží. Slova jako návaznost, péče, služba pro lidi, spolupráce, hledání dohody nebo praktický pohled na řešení problémů, to vše u nového starosty vidím jako velký potenciál pro naše město. Těším se, že budu novému starostovi pomáhat a v zájmu města budu působit dál v nové roli,“ říká Ondřej Lochman.

Post prvního místostarosty obhájil Jan Mareš (ŽpH), který zastával tuto uvolněnou pozici už v minulém období.

Nejnižší volební účast v historii

Nově zvolený starosta zalitoval, že konkurence ve volbách nebyla větší, což také způsobilo rekordně nízkou účast. Volit přišlo nejméně lidí od vzniku České republiky, a to pouze 34,3 procenta voličů. „Samozřejmě je škoda, že jsme neměli víc kandidujících subjektů. Část lidí si proto určitě řekla, že výsledek je předem jasný, a tak není třeba k volbám chodit. Abychom se však neuzavírali v nějaké bublině, oslovujeme s nabídkou míst ve výborech zastupitelstva a komisích rady lidi, kteří byli v minulosti na jiných než našich kandidátkách, například kandidáty ČSSD, a chceme zapojit do práce pro město co nejvíce lidí. Každý, kdo má zájem podílet se na spravování města, má možnost,“ říká nový starosta Jiří Plíhal, který před svým vstupem do komunální politiky působil v oblasti automotive na manažerských pozicích.

Rozdělené kompetence

Nejužší vedení města si během října již rozdělilo kompetence, a tak je jasné, že starosta Plíhal a místostarosta Mareš se podělí o každodenní agendu a dohled nad vybranými investicemi. Plíhal bude město dále zastupovat v reprezentační rovině, ve styku s médii, bude se věnovat ekonomickým tématům, sociální sféře a rozvoji školských kapacit, což je největší téma současného vedení města.

Doménou místostarosty Mareše bude územní plánování, energetika nebo komunální hospodářství. Neuvolněný místostarosta Lochman se bude podílet na strategických rozhodnutích, bude spojkou mezi městem a krajskými i centrálními institucemi a bude usilovat o získávání dotačních prostředků pro Mnichovo Hradiště.