Přestože se jedná o lávku, rozměry stavby jsou úctyhodné. Délka přemostění činí 43,9 metru, celková délka mostu je 51,9 metru. Stavba je 3,8 metru široká, volná šířka pro pohyb na mostě činí rovné 3 metry. V budoucnu by se lávka měla stát součástí připravované cyklostezky Greenway Jizera v úseku Bakov nad Jizerou – Svijany.

Otevření nové lávky přivítal starosta Jiří Plíhal, který také upozornil na to, že ještě v prosinci otevřou další lávku zpřístupňující okolí města. „Krajina kolem Mnichova Hradiště je prostupná poměrně obtížně. Na jedné straně tvoří překážku mezi městem a okolím řeka Jizera, na druhé straně dálnice D10. Vybudování obou lávek, které letos dokončíme, krajinu zpřístupňuje – místní si díky nim zkrátí cestu nebo dokonce zvolí jako dopravní prostředek místo auta jízdní kolo. Turistům pak díky lávkám nabídneme nové trasy a nová místa k objevování,“ řekl starosta Mnichova Hradiště.

Výrobce krampus masek Roman Strouhal: Alpští čerti byla láska na první pohled

Za myšlenkou obnovit lávku stojí bývalý starosta Ondřej Lochman a jeho kolega z Kláštera Jiří Navrátil. Přemostění v místě, kde dnes stojí nová lávka, existovalo v různé podobě od 2. poloviny 19. století až do 90. let 20. století. Po demolici železného mostu v roce 1990 se však místní museli ve směru na Klášter spokojit s jediným mostem, a to tím v Klášterské ulici, případně se do sousední obce dostávat přes most na silnici, která je frekventovaným hlavním tahem na Mimoň.

Myšlenkou na obnovu mostu na Černé silnici se začali vážně zabývat starostové v roce 2018. Podle Ondřeje Lochmana to začalo vzájemným hecováním. „Pro společný projekt lávky jsme však v Hradišti i na Klášteře našli podporu v zastupitelstvech a v roce 2018 jsme symbolicky na kamenném mostě přes Jizeru podepsali memorandum o spolupráci,“ vzpomínal tehdejší mnichovohradišťský starosta. Lávka se tak stala společným projektem sousedících obcí a součástí memoranda byl závazek, že se obě sídla o náklady na výstavbu rovným dílem podělí.

Firma zkrachovala

Ještě v roce 2018 proběhly průzkumné práce a vznikla studie proveditelnosti. V dalším roce byla na světě projektová dokumentace. V roce 2020 získal projekt stavební povolení. O rok později byl vysoutěžen zhotovitel stavby, lovosická stavební firma Raeder & Falge. „Ta sice stavbu v březnu 2022 zahájila, tempo prací však neodpovídalo harmonogramu, komunikace vázla a nakonec zcela utichla. Firma následně skončila v insolvenci a město s ní vypovědělo smlouvu,“ připomněl mluvčí radnice Martin Weiss.

Zkrachovalá firma zanechala po celé zemi desítky rozpracovaných staveb a v řadě případů na dlouho zkomplikovala možnost jejich dokončení. V Mnichově Hradiště jednali rychle. Nanovo se práce rozběhly na jaře letošního roku, kdy se projektu ujal nový dodavatel, stavební firma Brex, v jejíž režii už lávka pro pěší a cyklisty vznikla podle plánu.

Náklady na stavbu byly vyčísleny na 16 milionů korun. Projekt získal podporu Nadačního fondu Škoda Auto (500 tisíc korun), podpořil jej rovněž Středočeský kraj (1,8 mil. Kč) a zejména Státní fond dopravní infrastruktury (10,2 mil. Kč).