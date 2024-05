Starosta města Jiří Plíhal připomněl, že lávka byla tématem v Mnichově Hradišti opravdu dlouho – od 80. let, kdy krajinu východně od města v 80. letech přeťala rychlostní komunikace R10, dnes dálnice D10.

„V tomto kontextu je až s podivem, jak málo času uběhlo mezi rozhodnutím, že lávku postavíme, a jejím otevřením. Výsledek je krásný, mám z něj obrovskou radost, kdykoliv lávku míjím cestou po dálnici, a děkuji všem, kteří se na jejím vzniku přičinili,“ sdělil.

Lávka dlouhá 52 metrů a široká tři metry vznikla na základě návrhu AP Atelieru architekta Josefa Pleskota. Postavila ji liberecká stavební společnost BREX ve spolupráci se společností EXCON specializující se na ocelové konstrukce. Náklady na její vybudování činily 36 milionů korun, přičemž 29,5 milionu na stavbu věnoval Státní fond dopravní infrastruktury, dalšími více než čtyřmi miliony přispěl na realizaci projektu Nadační fond ŠKODA AUTO.

Slavnostní otevření lávky v Mnichově HradištiZdroj: Město Mnichovo Hradiště

Stavba probíhala od dubna do listopadu loňského roku. Milníkem byla noc z 30. září na 1. října 2023, kdy byla konstrukce lávky za pomoci jeřábu usazena nad dálnici. Letos na jaře zhotovitel dokončil zbývající práce.

Slavnostní otevření se odehraje v pondělí 13. května od 16 hodin. Jeho součástí bude také představení mnichovohradišťského poesiomatu, samoobslužný stroj, kde zájemce zatočí klikou, čímž vytvoří elektřinou potřebnou pro přehrání jedné z dvacítky skladeb. Poesiomat představí autor konceptu Ondřej Kobza. Mnichovohradišťský poesiomat nabídne nejen verše místních básníků, ale také pohledy do historie města, písně nebo dobové reportáže.

Kromě poesiomatu dostane veřejnost v rámci otevírání lávky rovněž možnost předat městu své tipy, co vše by na Horce mohlo vzniknout. Součástí programu bude rovněž občerstvení v turistickém stylu.

O lávce na Horku Mnichovo Hradiště uvažuje jako o „bráně do Českého ráje“. Pěším i cyklistům totiž nabídne bezpečnou a výrazně pohodlnější možnost jak překonat linii dálnice (dosud byli turisté nuceni využít silniční most vedoucí do Přestavlk) a pokračovat do lesů a skal Českého ráje. Není však pochyb, že jako milník ji budou moci vnímat i cestující po dálnici mířící směrem na Liberec – poté, co lávku podjedou, budou vědět, že stačí sjet z dálnice, aby se ocitli v ráji.

Zdroj: Město Mnichovo Hradiště