/FOTO, VIDEO/ Stavba velkého mostu přes Jizeru mezi Klášterem Hradiště nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm pokračuje. Plány hovoří o tom, že řidiči by mohl začít po novém mostě jezdit příští rok v listopadu a Středočeský kraj nyní informoval, že práce probíhají podle harmonogramu.

Stavba mostu mezi Klášterem Hradiště nad Jizerou a Mnichovým Hradištěm | Foto: FB/Středočeský kraj

„Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje informovala, že stavební firma pracuje na výstavbě hlavní nosné konstrukce přes zátopové území Jizery,“ informoval v uplynulých dnech Středočeský kraj na svém Facebooku.

Úplná rekonstrukce, v tomto případě demolice původního mostu a vytvoření zcela nového, byla již nutná. Středočeský kraj připomněl, že původní stavba byla ve velmi špatném stavu. „Závažné poruchy konstrukce byly potvrzeny i při provádění demolice původního mostu,“ stojí v aktuálním vyjádření kraje.

Ostře sledované stavby ve městě: Most přes Klenici i nový skatepark

Náklady na rekonstrukci činí bezmála 174 milionů korun. Stavba začala loni na přelomu listopadu a prosince s tím, že byla stanovena na 24 měsíců. Práce provádí společnost OHLA ŽS.

O společnosti OHLA ŽS

Zdroj: Youtube

„Pro Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje výstavbu realizujeme od listopadu roku 2022. Jedná se o devítipolovou monolitickou konstrukci z předpjatého betonu, jejíž hlavní pole přes řeku Jizeru, které překlene koryto řeky, bude mít rozpětí více než 60 metrů. Vedoucím projektu je Ondřej Kryštof,“ stojí mimo jiné v popisu na Instagramu společnosti.

Pokud budou práce pokračovat podle plánu i nadále, nový most by měl být hotový v listopadu 2024.

Rekonstrukce mostu přes Klenici

Úplná rekonstrukce mostu probíhá v těchto dnech také v Mladé Boleslavi. Zde se jedná o most přes Klenici a jde o projekt města Mladá Boleslav v hodnotě 10 milionů korun. I tato konstrukce již byla ve velmi špatném stavu, proto magistrát nechal most zbourat a na jeho místě vyroste most nový o stejných rozměrech.