Co přesně vyhlášení tohoto stavu přinese a jakými konkrétními kroky se nemocnice bude nadále řídit, prozatím není jasné. „Jsme ale na pokraji vyčerpání kapacit personálu,“ okomentovala mluvčí nemocnice Hana Kopalová.

Nejde o to, že by personál trpěl vysokou nemocností kvůli koronaviru. Tím si tady prošli už na podzim. Neustále však ubývají lůžka a to jak pro pacienty s covidem, tak i pro ostatní. V ruce s tím jde snaha o jejich navýšení. „Zatím jsem ve stavu, kdy to ještě pořád dokážeme postavit, ale musíme dělat taková opatření, abychom se o pacienty dokázali postarat. Začínáme prošetřovat ambulantní část, abychom stáhli sestry ke covid lůžkům,“ vysvětlila mluvčí.

Nyní v nemocnici pracují na tom, aby současnou ortopedii předělali na oddělení pro pacienty s koronavirem. Traumatologie se zase pomalu mění na internu, protože přibývá také pacientů se srdečními onemocněními.

„Tedy - dochází nám kapacita stávajícího, jsme schopni dělat opatření vedoucí k navýšení kapacit, ale blížíme se k tomu, že nám dojde personál. Opravdu už operujeme s extrémními čísly,“ doplnila Hana Kopalová.

V nemocnici aktuální leží 76 pacientů s covidem-19, 11 z toho potřebuje plicní ventilaci. Podle mluvčí však jsou některé středočeské nemocnice v ještě horší situaci. Současné dění je podle jejího vyjádření spíše preventivní.