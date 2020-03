Někteří rodiče zavřené školy nepovažují za sebemenší problém. Jsou to ti, kteří jsou stejně kvůli mladším potomkům na rodičovské dovolené. Ale i ti, kteří dovolenou nečerpají, se nehroutí. V zaměstnání mnozí dostali možnost práce z domova. Jiní využili nabídku hlídání. Všichni se ale shodují na jednom: nastalé opatření je kvůli zdraví více než nutné.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Adéla Paulík Lichková má doma dvě děti, mezi nimi je i holčička, která chodí od první třídy. Problém ale nemá. „Vzhledem k tomu, že jsem ještě na mateřské dovolené s mladší dcerou, nepůsobí mi to zásadnější komplikace,“ řekla žena, která preventivní krok v podobně uzavřené škol považuje za rozumný a potřebný. „Situaci není vhodné podceňovat,“ uvedla.

Potíže by zřejmě neřešila, ani kdyby s mladší dcerou doma nebyla. Jako psychoterapeut by totiž teoreticky mohla pracovat z domova on-line. Teď však oslovená maminka řeší, jak své dvě děti během „koronavirových prázdnin zabavit. „Asi budeme co nejvíc v přírodě,“ uvažuje s výhledem na příští týden Paulík Lichková.

Hned ze dvou úhlů vidí zavření škol Denisa Legnerová Jandová. Ta je maminkou, ale i pedagožkou. „Jako učitelka nemám problém s tím, že se zavřely školy s ohledem na hlídání svých dětí. Manžel je OSVČ, takže bychom si s tím poradili, i kdybych nepracovala ve školství,“ popsala žena, která podle svých slov řešení nastalé krize chápe. A prý i její rodina opatření kvituje. „Když sleduji, jak se situace vyvinula v Itálii, přijde mi lidský život a ochrana zdraví občanů na prvním místě,“ dodala Legnerová Jandová, která kvůli dopadům koronaviru musela zrušit plánované cesty do zahraničí.





I další rodiče nahlíží na zavření škol s pochopením. A na situaci reagují. Například Karolína Nová využila možnost „home office“. „Dělám z domova. Se dvěma dětmi je to ale mnohem komplikovanější, než kdybych byla normálně v kanceláři,“ připustila.

Naproti tomu Klára Kolmanová je prodavačka a práce z domova u ní tak nepřichází v úvahu. Dočkala se ale pomoci ze strany rodiny. „Mám syna u babičky,“ řekla.

A ve hře je obecně i hlídání si dětí navzájem. Některé maminky, které jsou na rodičovské dovolené, totiž uvažují, že by kamarádkám nabídly hlídání. Jak se k tomu postaví uvidí podle dalšího vývoje situace.