„Bude to probíhat tak, že se v osm ráno sejdeme, rozdělíme si úkoly a upustíme vodu na stav vhodný k výlovu,“ uvedl Jan Nazar, který ryby v obecním rybníku u Chudoples chová.

Podle Nazara takový výlov není vůbec jednoduchý. V rybníce například nesmí zůstat příliš mnoho, ale ani příliš málo vody, aby kapři nebyli moc špinaví od bláta. Až bude upuštěno, začnou rybáři podběráky vyndavat ryby, ty se pak budou vážit a poté si je zájemci budou moci také přímo na místě zakoupit. „Prodej začne asi kolem půl desáté, bude trvat tak dlouho, dokud budou chodit lidé. Potom ryby, které zbydou, vrátíme do rybníka a vše zhodnotíme,“ vysvětlil Nazar. Chovatel chce tímto způsobem dát lidem ochutnat rybku ještě před Vánoci. Jde tedy o jakousi sondu, aby věděl kolik ryb, a v jakém stavu rybník obývá. Těsně před Vánoci provedou rybáři druhý výlov, kapři poputují do sádek, aby se řádně propláchli, a poté na vánoční stoly.

Jan Nazar je prodává v kosmonoském obchodě. Kapři by aktuálně měli mít asi dvě a půl kila, rybář je totiž v průběhu roku kontroloval pravidelnými odlovy. „Nevím, kolik jich tam je, dali nám tam lavičku, takže nevíme, jestli tam nechodí pytláci. Chodí nám tam ze soboty na neděli z ubytoven, děláme různá opatření, abychom jim to překazili, ale víte, jak to chodí,“ uzavřel Nazar.