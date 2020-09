„Přímo v Mladé Boleslavi se pro výstavbu útulku nepodařilo najít žádné vhodné místo, aby proti němu neprotestovali lidé v blízkosti vytipovaného místa. Hájenka v Březně se ukazuje jako dobrý kompromis v přijatelné vzdálenosti od města,“ uvedl Pavel Šubrt z mladoboleslavského magistrátu.

V současné době se musí ztracená zvířata vozit do Lysé nad Labem. Také náklady za umístění zvířat z Mladé Boleslavi budou v novém útulku pro město nižší. „Zároveň to bude možná i jakási atrakce i zpřístupnění útulku pro Mladoboleslaváky, kteří to budu mít blízko. Věřím, že si tam najde cestu hodně dobrovolníků nebo zájemců o hezkého psa,“ uvedl Daniel Marek. Zhruba před rokem a půl padlo rozhodnutí, kde bude útulek stát a vybrán areál hájenky v Březně.

Přestavba prostor do požadové podoby trvala asi rok. Nově zde vzniklo 19 kotců pro psy a dvě místnosti pro kočky. Útulek bude sloužit přednostně pro umisťování ztracených zvířat z Mladé Boleslavi, ale zároveň se jedná i s dalšími obcemi o možnostech jeho využití.