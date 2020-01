Města v regionu už znají výsledky letošní Tříkrálové sbírky. V Boleslavi vybrali koledníci o deset tisíce méně než loni a to 103 587 korun. Z Benátek nad Jizerou putuje na charitu 62 439 korun. V Mnichově Hradišti koledníci do pokladniček vybrali 30 535 korun. Všechny peníze půjdou na dobrou věc.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Michal Krestýn

„Je to menší výtěžek než loni, ale já už nějak nesoutěžím, jsem ráda, že to dopadne a nestane se nic nepříjemného. Čím déle to dělám, tím více si uvědomuji, že je důležitá dobrá akce, ne ty peníze,“ popsala koordinátorka boleslavské sbírky Ivana Kolínová.