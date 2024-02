Kraj chystá opravy několika silnic na Mladoboleslavsku. Bude žádat o dotace

Hned několik silnic na Mladoboleslavsku by se v nejbližší budoucnosti mělo dočkat rekonstrukce. Středočeští radní schválili jejich projektové záměry a zařadili je do Zásobníku akcí 2021+. Na chystané akce, který by měly vyjít na více než 123 milionů korun, bude žádat o dotace.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Libor Plíhal

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje opraví v dalších letech průtah Bukovna, silnici II/268 u mostu v Mnichově Hradišti, silnici III/2687 v Branžežské ulici v Kněžmostu a opravu komunikace III/2766 v mladoboleslavské části Debř. Přeložka silnice I/16 dostala povolení. Napojí se na přestavovanou křižovatku Krajští radní schválili minulý týden projektové záměry a jejich zařazení do investičního Zásobníku akcí 2021+. Celková cena projektů je 123,243 milionu korun. Kraj se tak na ně chystá žádat o dotace Evropské unie (IROP, ITI) i Státního fondu dopravní infrastruktury. „Pakliže je dostane, může kraj po dokončení přípravy okamžitě začít se stavebními pracemi,“ uvádí kraj. V Bukovně se bude oprava týkat o víc než osmi set metrů, v Mnichově Hradišti sedmi set metrů, v Kněžmostu bezmála tisíce metrů a v Debři více než pěti set. Všechny rekonstrukce by měly být hotové v následujících dvou letech.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu