Podle Cermatu byli vůbec nejúspěšnějšími v uplynulých pěti letech žáci ZŠ Kněžemost. Škola figuruje v tabulkách za okres Mladá Boleslav v obou případech na prvním místě. V testech z češtiny dosáhli její žáci průměrně 61,58 procenta a v testech z matematiky 49,58 procenta.

Příprava v hodinách i konzultace

Druhé místo a zároveň dvojí umístění v tabulce patří ZŠ Benátky nad Jizerou, Pražská 135. V testech z češtiny žáci získali průměrně 60,61 procenta, v matematice 47,37 procenta. Ředitel školy Ladislav Bydžovský neskrýval radost z úspěchu. Škola podle jeho vyjádření klade důraz na přípravu žáků.

Jak a podle čeho jsme vybírali nejlepší školy Co znamenají čísla u škol? Jde o průměrné procento dobře vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu. Do výběru jsme zahrnuli všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy. Kvůli relevanci dat jsme se zaměřili pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech) a vynechali jsme přijímačky na víceletá gymnázia. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

„V obou předmětech mají žáci devátých tříd v rozvrhu nadstandardní pátou hodinu, která je věnována přijímacím zkouškám. Pedagogové také nabízí dobrovolné doučování a v neposlední řadě se organizují i přijímačky nanečisto, kde žáci vyplňují přijímací testy na čas tak, jak je to posléze čeká u zkoušek,“ popsal.

Intenzivní přípravu i individuální konzultace praktikují také na ZŠ Mladá Boleslav, Komenského nám. 91. A snaha se vyplácí. Jde o třetí a poslední školu, která se v žebříčku umístila v top 5 jak v češtině, tak matematice. S výsledkem 58,75 procenta, respektive 44,60 procenta figuruje na pátých místech.

Epidemie zpomaluje. Nemocnice povoluje návštěvy. Avšak v omezené míře

Ředitel školy Matěj Povšík řekl, že dobré výsledky žáků jsou kombinace více faktorů. „Celkově se snažíme našim deváťákům, a nejen jim, pomáhat, jak to jen jde. To by však nešlo tak snadno bez jejich motivace, chuti a v neposlední řadě i spolupráce s rodiči,“ uvedl ředitel.

Škola každý rok kromě klasické výuky pořádá také kroužky přípravy na přijímací řízení z jednotlivých předmětů. „ Zde se každý týden věnují těmto předmětům nejen globálně, ale i cíleně ve vztahu k přijímačkám. O to se starají naše aprobované učitelky,“ sdělil Povšík.

Zájem o kroužky rok od roku stoupá. Je dokonce takový, že muselo vzniknout i více skupin. Například letos dochází na každý kroužek ke čtyřem desítkám žáků.

Robert Vano vystaví v Mladé Boleslavi své snímky. Přijede i na besedu

Samozřejmostí jsou individuální konzultace, které probírají dokonce i v době zkoušek. „Někteří žáci po prvním dnu testů zamíří ještě do školy a ihned s učiteli rozebírají úlohy, které se v testech objevily. To jim ještě trochu pomůže do dalšího zkouškového dne,“ podotkl Matěj Povšík.

Kromě přípravy vědomostní, se škola zaměřuje i na emocionální stránku deváťáků, kteří v období přijímaček pociťují velký tlak, nervozitu a obavy. „Žákům, kteří mají zájem a potřebu si o tom popovídat, nechat se uklidnit a nechat si dát třeba nějaké rady, se velice rádi a kdykoliv věnujeme,“ popsal ředitel, který je v této oblasti jedním z mentorů. „Žáci mají u mne otevřené dveře a společně si o tom všem povídáme. Také tomu věnuji těsně před přijímačkami i své hodiny výuky, protože probírat to v celém třídním kolektivu má ještě něco navíc do sebe,“ konstatoval.

Do obou žebříčků nejúspěšnějších škol se již žádná nedostala. Třetí místo v češtině patří ZŠ Luštěnice s výsledkem 60,19 procenta, čtvrté místo pak ZŠ Mladá Boleslav, Václavkova 1082 s 59,47 procenta. Dobré výsledky v matematice si připsaly ještě ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 s 46,72 procenta a ZŠ Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55 s 45,82 procenta,