U jednoho z obyvatel mladšího školního věku dokonce patřilo k používaným opatřením kurtování při jídle k vozíku, což prý mělo bránit krádežím stravy během pobytu v jídelně, nebo jeho noční zavírání do postele s ohrádkou.

Že se tohle všechno skutečně odehrávalo v domově pro děti a mladé lidi s mentálním postižením v Lipníku na Mladoboleslavsku, potvrzuje hejtmanka Petra Pecková (STAN). S tím, že k nápravě původně nevedla ani návštěva zástupkyň úřadu veřejného ochránce práv neboli ombudsmana. Reakcí na pojmenované nedostatky se prý staly hlavně drobné stavební úpravy. O dění za zdmi Domova pod lípou se dokonce zajímala i policie.

Informace o tom, jaké má poznatky, zatím Deník nezískal. Krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek (ODS) nicméně již uprostřed zimy potvrdil, že si policisté vyžádali podklady: jak údaje o kontrolách z posledních let, tak i o zaměstnancích a o klientech včetně kontaktů na zákonné zástupce.

To, že se mladoboleslavští kriminalisté na základě podaného trestního oznámení věcí stále zabývají, potvrdila Deníku mluvčí policie Barbora Schneeweissová. Podrobnosti ale nyní sdělit nelze. „V současné době je celá věc v prověřování. Provádějí se výslechy a další šetření, proto nemůžeme v tuto chvíli být konkrétnější,“ konstatovala.

Změny začaly, další jsou za dveřmi

Co se dělo, už je minulost, ujišťuje hejtmanka. Část personálu odešla a prozatímně domov vede zkušená ředitelka Jana Juklová z Domova Barbora Kutná Hora, která přináší moderní postupy v sociálních službách včetně přípravy individuálních i krizových plánů.

Kraj jako zřizovatel také hledá nového ředitele či ředitelku jako trvalou náhradu za odvolaného dosavadního ředitele. Není to jednoduché, naznačila Pecková. „Poprvé se to nepovedlo a ze čtyř uchazečů nebyl nikdo tím, koho by výběrová komise chtěla doporučit. Takže bylo výběrové řízení vyhlášeno znovu,“ konstatovala hejtmanka a dodala, že nové pohovory má výběrová komise má teprve před sebou.

Mění se také atmosféra mezi pracovníky, a to i za přispění odborníka na krizovou intervenci specializujícího se na podporu personálu, který se stará o klienty náročné na péči.

Kraj chystá i další výrazný posun, a to v rámci takzvané deinstitucionalizace. Krkolomně znějící výraz má přinést fajn změnu: posun od podmínek života „v ústavu“ blíže k rodinnému prostředí. Domov pod lípou sice původně kraj ve svých transformačních plánech zařazený neměl, ale pod dojmem nových zjištění středočeští radní transformaci schválili. A hejtmanka naznačila, že má běžet svižným tempem

„Do konce léta by první část dětí měla žít v bytech v místě, kde navštěvují speciální školu a kde mají vztahy se svými vrstevníky. Další část bude v bytech do prosince – a postupně dojde ke změně tohoto zařízení.“

Pecková připojila i dojem z osobních setkání: „Děti v Lipníku jsou skvělé – a většině z nich jejich zdravotní stav umožňuje bydlení v bytech spolu s pečovateli.“

Většina doporučení zůstala na papíře

Původně kraj jako zřizovatel domova neměl ani tušení, že je tam něco špatně. Běžné kontroly problém neodhalily. V covidovém období byla navíc zařízení sociálních služeb částečně uzavřena. A neupozornila na ně ani jakákoli stížnost. Jak hejtmanka Pecková, tak krajský radní Hrabánek podle jejích slov občas dostávají podněty (a někdy i anonymy) od opatrovníků klientů nebo od personálu, avšak z Lipníku žádný signál nedorazil. Až přišel šok poté, co se část zaměstnanců loni obrátila na Petra Třešňáka: ředitele organizace Děti úplňku, která sdružuje rodiny s autistickými dětmi, jenž také působí jako novinář – a ten zveřejnil, co se dozvěděl.

Teprve pak prý vedení kraje zjistilo, že v domově po několik dní působil kontrolní tým kanceláře ombudsmana, jehož šetření dokonce loni v listopadu vyústilo v podání trestního oznámení. A ukázalo se, že první kontrola veřejného ochránce práv domov v Lipníku navštívila už v roce 2019, přičemž již tenkrát pojmenovala pochybení, která je třeba napravit.

Následná návštěva dospěla ke zjištění, že většina navrhovaných opatření splněna nebyla. Kontrolorky konstatovaly, že dílčí rekonstrukce sice odstranily nejpalčivější problémy – mimo jiné jedno z původních doporučení stanovilo, aby byly všechny pokoje vybaveny dveřmi – avšak v zařízení zůstal zachován ústavní charakter. Několik zaměstnanců dokonce hovořilo o tom, že jedna kolegyně se dopustila násilných skutků; prý opakovaně. Ostatně i zpráva z roku 2019 hovořila o údajném napadení jednoho z klientů (pracovnice však úder do hlavy popřela; podle ní šlo o čištění úst ubrouskem).

„Trochu jsem si vzpomněla na svou kariéru investigativní novinářky a vyhledala některé zaměstnance. Mluvila s nimi, ověřovala si informace z mnoha zdrojů,“ připomněla Pecková, že když přišly šokující poznatky, nenechávala řešení situace jen na radním Hrabánkovi a krajských úřednících.

Mimo jiné se ukázalo, že bývalý ředitel kvůli nevhodnému chování jednu ze zaměstnankyň propustil. Další se stejnému osudu vyhnula jen díky odchodu do pracovní neschopnosti. Celkovou atmosféru v domově však vedení kraje vyhodnotilo tak, že se ji rozhodlo řešit ráznými opatřeními; na sklonku loňského listopadu došlo i na odvolání dosavadního ředitele. Zazněl i argument, že vedle pozornosti věnované zateplování objektu musí vedení hlídat také to, co se v zařízení děje.