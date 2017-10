Mladoboleslavsko: křeslo získali Petrtýl, Hamáček, Grospič a Kopřiva

Mladoboleslavsko - František Petrtýl z vítězné ANO, Jan Hamáček ze zklamané ČSSD, Stanislav Grospič z KSČM a Pirát František Kopřiva. Čtyři kandidáti z Mladoboleslavska, kteří uspěli ve volbách. Petrtýl z páté příčky, Kopřiva ze třetí, zbylí dva z první pozice středočeské kandidátky. Čtyři Mladoboleslaváci - Petrtýl získal 4067 preferenčních hlasů, Hamáček 4348, Grospič 3366, Kopřiva 2224.

Petrtýl, poslanec a středočeský radní, nebyl v kampani vidět, těžil z oblíbenosti ANO a Andreje Babiše. To mu stačilo na obhájení poslaneckého křesla. Komunistický poslanec a právník Grospič byl vidět na několika billboardech a to bylo také vesměs vše. Voliči komunistů ho však znají a po 15 letech v poslaneckém křesle bude Grospič pokračovat.

Laboratorní specialista Kopřiva těžil z momentálního vzestupu obliby Pirátů. Nejviditelnější z trojky zvolených Hamáček – šéf poslanecké sněmovny - je v Mladé Boleslavi oblíben, proto dostal nejvíce preferenčních hlasů. Propad ČSSD ale Hamáček nezastavil. Své preferenční hlasy sbíral intenzivní kampaní, kterou označil za nejnáročnější. Patrně možná podvědomě tušil průšvih sociálních demokratů, proto v posledních snad ani nespal. Poslední týdny před volbami jezdil, spolu s ministryní Kateřinou Valachovou, mimochodem spolu s Hamáčkem jedinými dvěma sociálnědemokratickými kandidáty, kteří byli ze středních Čech zvoleni, po kraji doslova o závod. Byl vidět na neskutečném počtu akcí, takřka denně se někde objevil, mnohdy i na více akcích za jeden den.

Na Mladoboleslavsku přišlo volit 58 562 voličů z celkového počtu 94 784. Procentuálně je volební účast na hranici 62,15 procenta. Pro Mladoboleslaváky to rozhodně není dobré vysvědčení. Ze 12 středočeských krajů byla nejvyšší účast v Praze-západ (70.41 %), Praze – východ (69,15 %) a na Benešovsku (64,80 %). Naopak nejméně přišlo lidí volit na Mělnicku (59,23 %), Rakovnicku (60,23) a Nymbursku (62,05 %). Nelichotivá čtvrtá příčka patří Mladoboleslavsku - se zmíněnými 62,15 %.

Pokud by o složení sněmovny rozhodovali pouze voliči na Mladoboleslavsku, velké změny oproti celostátním výsledkům by se neděly. ANO, patrně i díky Petrtýlovi na pátém místě kandidátky, jasně vyhrála. Druhá příčka ODS jistě patří podvědomě i primátorovi Raduanu Nwelatimu, jehož v okresním městě i mimo něj mnoho lidí obdivuje a zároveň nenávidí. Ty pozitivních body pro ODS ale převažují. Třetí Piráti jsou novou politickou silou, mnohým imponuje jejich lídr Ivan Bartoš okrášlený dredy na hlavě i jeho lehce chraplavý hlas. A konec konců název Piráti se mezi námi dokonale zabydlel. Je to skoro hit. Čtvrtí sociální demokraté patrně těží z oblíbenosti a známosti Hamáčka. Jinak by dopadli patrně ještě hůře. Sociální demokraty, STAN (Starostové a nezávislí) a komunisty dělí na Mladoboleslavsku mezi sebou pouhých 190 hlasů. TOP 09 a KDU-ČSL už značně zaostávají.

Sedm stran nezískalo ani stovku hlasů, čtyři nedosáhly ani na padesátku fanoušků. Nejhůře dopadla s 33 hlasy Unie H.A.V.E.L. a Dobrá volba 2016 s 35 hlasy. Procentuálně obě strany získaly pouhého 0,05 % hlasu.

Zajímavostí je výsledek Sportovců, kde v kandidátce šlo vystopovat výrazné stopy kandidátů z Mladoboleslavska. Rodina Sedláčkova, ale především bývalý ligový fotbalový rozhodčí Pavlín Jirků však přiměli pouhých 157 voličů, což je 0,26 %, aby je volilo.