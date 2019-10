Jednou z velkých akcí v poslední době byla přednáška na Střední zdravotnické škole v Mladé Boleslavi, kde se bezprostředně po ní zapsalo 27 tamních studentů do registru.

K tomu všemu se ale hrdinům povedl ještě jeden husarský kousek. Zapsaly se jim také dvě celebrity - Tamara Klusová a Marie Doležalová, které se tím nezdráhaly pochlubit na sociálních sítích a inspirovat tak tisíce svých fanoušků.

„Tamaře i Marušce strašně moc děkujeme za důvěru, že do toho šly s námi. Holky odvedly ohromný kus práce s osvětou, protože samy na sobě ukázaly, jak jednoduché vlastně je do registru vstoupit, ačkoliv je to tak významný krok,“ uvedla Martina Chmelová.

Obě ženy také lidem předaly informaci o druhém způsobu odběru krvetvorných buněk přes krevní separátor, o kterém většina lidí stále neví a bojí se odběru z pánve pod narkózou. „Po každém takovém příspěvku se na nás obracelo opravdu strašně moc lidí, kteří by rádi do registru také vstoupili. My jsme jim radili, kde se mohou zapsat a pomáhali s konzultací zdravotního stavu,“ dodala Martina s tím, že také chodila řada dotazů z různých koutů Česka, které se ptaly, kdy hrdinové zavítají právě k nim. Této skupině se povedlo posbírat už více než 400 nových potencionálních dárců kostní dřeně. S nábory teď budou jezdit po celé české republice. Dobře je lze sledovat na sociálních sítích.