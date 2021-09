Umožní to nově získané polytechnické stavebnice z produkce vývojářů atelier344 , kteří se specializují právě na vymýšlení rozmanitých pomůcek pro děti. Sady typu polytechnická bedna set 2, obsahující pracovní desky, hranolky s destičkami, šrouby a kolíky různých velikostí, umožní dětem nejenom bezpečně potrénovat zatloukání, ale také šroubovat, montovat, stavět a budovat – to vše nejen pro rozvoj manuálních dovedností, ale i představivosti. Či schopnosti vzájemně spolupracovat.

/FOTOGALERIE/ Zatloukat, zatloukat, zatloukat. To není jen okřídlená rada, spojovaná nejčastěji s někdejším psychiatrem a populárním sexuologem Miroslavem Plzákem (a podle jeho vlastních slov nesprávně). Je to také pokyn, který nově mohou častěji adresovat svým svěřencům učitelky mateřských škol v Mladé Boleslavi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.