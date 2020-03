Manévry v souvislosti s očekávaným příchodem většího množství pacientů s onemocněním Covid-19 vyvolávaného novým typem koronaviru nezažívají pouze pražská Nemocnice Na Homolce a Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, které jsou rozhodnutím vlády vyčleněny speciálně pro péči o pacienty s koronavirem a již chystají lůžka s plicními ventilátory.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Pavel Svačina

I když premiér Andrej Babiš (ANO) vysvětlil, že specializace těchto dvou nemocnic má zabránit podobnému rozšíření koronaviru v rámci nemocnic, jako se to stalo v Itálii, neznamená to, že s léčením těžších případů vyžadujících hospitalizaci jinde by se nepočítalo.