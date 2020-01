„Aktuálně žádné roušky nemáme,“ potvrdila lékárnice Hana Vondrušková z lékárny v boleslavském obchodním centru Olympia.

Podle ní je lidé opravdu vykoupili z obavy z nebezpečného viru. Obyčejné prodyšné roušky ale podle odborníků v závěru zmůžou jen velmi málo. Aby měla ochrana úst účinek, mělo by jít o respirátor. Jednoduchá rouška podle Vondruškové působí spíše kladně na psychiku lidí. „Mají lepší pocit, že něco mají před sebou,“ upozornila.





Že je ale lepší mít alespoň malou ochranu než vůbec žádnou, se lidé rozhodli i v dalších městech okresu.

Roušky už tak vyprodali i v Mnichově Hradišti v lékárně Arkánum. A jinak na tom není ani Lékárna Na náměstí v Benátkách nad Jizerou. „Obyčejně se u nás roušky vůbec neprodávají, teď je ale vyprodáno. Souvisí to s panikou,“ souhlasí benátecká lékárnice.

Celou zásobu vyprodali také přímo v Klaudiánově nemocnici. Mluvčí nemocnice Hana Kopalová ale připomněla, že při prevenci je důležitá i hygiena rukou. „Například pomocí dezinfekčních gelů. Ale zájem o tento druh výrobků jsme v lékárně nezaznamenali,“ poznamenala mluvčí.

Ve většině lékáren nyní nevědí, kdy jim přijdou další roušky. Třeba lékárna v centru Olympia by je mohla mít naskladněné do konce týdne, ale jisté to není.