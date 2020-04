Například pro Kristýnu Žákovou z Jezerního Vtelna budou letošní Velikonoce opravdu smutné. U nich doma se totiž za normálních okolností dodržují všechny známé tradice. „O Velikonocích to taky vždycky žije, ale snad se sejdeme alespoň s rodinou, tak to bude v takovém komorním duchu. Každopádně, nějaké zvyky určitě neopomeneme,“ uvedla Kristýna.

ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Mezi jejich tradice letos patří barvení vajíček, nebo výroba bramborového salátu a chlebíčků. Toho se Kristýna ujímá společně se svojí maminkou. Na chlapy čeká úplně jiná práce. „Táta s bráchou upletou pomlázky,“ dodala mladá studenka vysoké školy s tím, že letos určitě nebudou nakupovat žádné sladkosti pro koledníky.

Smutná je také Iva Martinková z Mladé Boleslavi, i pro ni je ale v konečném důsledku nejdůležitější, že bude moci strávit volné dny s rodinou. „Velikonoce budu trávit, jako každý rok, mimo Mladou Boleslav na vsi. To, že nebude řehtání ani koledování mi zas tak nevadí,“ popsala Iva. Ta se chystá barvit vajíčka uvařená natvrdo, letos ale nepočítá s koledníky, ozdobí jich tedy jen pár, symbolicky.

„Beránka, mazanec i velikonoční výzdobu ale dělat budeme. Připravuji také papírové slepice s kuřátky, vyvrtávaná vajíčka s různými ornamenty a podobně. Jako každý rok kupuji pohlednice s motivem Velikonoc a ty posílám rodině, příbuzným, prarodičům, spolužákům a přátelům,“ dodala žena.

Pro Martina Veignera z Horního Krnska je nedodržení všech zvyků velká škoda. „Velikonoce jsou velmi oblíbený svátek, obzvlášť na vesnicích, pro všechny děti a vlastně i mladé lidi to byl svátek pohody, takové druhé Vánoce. Byly vždy hodně rodinné, jezdili jsme na chatu, trávili čas s prarodiči, chodili s přáteli hodovat a letos tohle nebude,“ upozornil Martin s tím, že pro spoustu vesnický lidí to znamená skoro to samé, jako kdyby byli ochuzeni o Vánoce. „Většinu známých i mně to moc mrzí, ale je to věc s kterou nic neuděláme a je potřeba,“ dodal Martin.

Jsou ale i tací, kterým to až tolik nevadí. Třeba podle Lucie Zachurdlové ze Skalka už Velikonoce ztratily svůj pravý význam.

„Každý rok k nám přijde spousta dětí, včetně dívek, které čekají, že dostanou spoustu sladkostí, neumí ale ani pozdravit a poděkovat. Na druhou stranu mě mrzí, že nemohou přijít na koledu známí, kteří se stavují proto, abychom "neuschly",“ zmínila Lucie.

Vlastně ženy jsou obvykle těmi, kterým Velikonoce opravdu tolik nechybí. Vždyť právě ony obvykle musí připravit veškeré pohoštění a pak za to všechno vlastně ještě dostanou „na zadek“ „Velikonoce nesnáším, takže jsem šťastná, že nemusím nikomu otevírat. Ani vajíčka nebudeme barvit, jen upečeme mazanec, beránka a hotovo,“ popsala Petra Zemanová z Komonos.

A podobně je na tom i Michaela Sopíková. „My s mamkou Velikonoce nikdy moc nemusely, ale vždycky jsme je slavily. Mě osobně by to asi ani nevadilo. Ale tím, že máme malinkýho, pro kterého to jsou první Velikonoce, tak je to škoda. Alespoň symbolicky nabarvíme vajíčka, ale to bude asi tak všechno,“ popsala své pocity Michaela.

Jakub Získal z Neuberku si v karanténním čase vlastně ani neuvědomuje, že jsou svátky jara už tady. „Ani nevím, kdy budou Velikonoce, jak je karanténa, letos to vůbec nevnímám, ale jinak pohoda. Máme balkon a zahradu, tak to nějak přežijeme,“ doplnil Jakub.