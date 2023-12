Zloděj si nedal říct. Nejdříve kradl v obchodech, pak se mu hodily i zlaté zuby

Hodně kradl a „potřeboval“ doslova vše, co mu přišlo pod ruku. Tak by se dalo jednoduše shrnout jednání šestatřicetiletého zloděje, který v uplynulých měsících řádil v Mladé Boleslavi. Ačkoliv měl s policisty co do činění už v září, nepoučil se.

Ilustrační foto. | Foto: MPO