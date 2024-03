Největší letošním projektem Mladé Boleslavi v oblasti školství bude nástavba na 5. základní školu. Stát 65 milionů korun. Město však chystá i další významné investice, které se budou týkat vybavení škol, rekonstrukcí i plánů do budoucna.

Základní škola, nápis, ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Že letošní hlavní investicí do oblasti školství bude nástavba na 5. základní školu, potvrdil na webu města náměstek primátora Daniel Marek. „Nástavba zahrnuje i bezbariérovost budovy, celkem zde plánujeme úpravy a nákup vybavení za zhruba 65 milionů korun," sdělil.

Další záměr se dotkne mateřských škol. Na MŠ Laurinka a MŠ Duha dojde k výměně oken a zateplení budovy. „Další fází pak bude pokračovat výměna oken na 3. základní škole," sdělil náměstek.

Pokračovat letos budou také přípravy na vznik nové školy na Dubcích. Město na svém webu uvádí, že aktuálně se pracuje na projektové dokumentaci. Pokud všechno půjde podle plánů, mělo by se začít se stavbou do dvou let.

Zhruba 10 milionů korun pak bude město směřovat na nové počítačové vybavení na školách. „Pokračovat ve vybavování a zlepšování technologií na školách, považuji za důležité. Tady je navíc skvělé, že náklady z 90 procent pokryje dotace z programu ITI," dodal Daniel Marek.

Místo hřiště tělocvična

Přibližně 6 milionů korun by letos mělo stát vytvoření nového dopravního hřiště u bývalé zemědělské školy. Prostor po tom stávajícím vedle 7. a 8. ZŠ zůstane volný, město ale s ním má již nyní své plány. V budoucnu by zde měla stát tělocvična. Magistrát proto plánuje v letošním roce nechat zpracovat projektovou dokumentaci a příští rok začít se stavbou.