O uzavírce informoval mluvčí Mladé Boleslavi Pavel Šubrt s tím, že stavbu je nutno koordinovat s plánovanou stavbou „Cyklostezka ve směru Bezděčín – Chrást u Mladé Boleslavi", její výstavba bude následovat po ukončení práce na vodovodu.

Stávající uzavírka ovlivňuje linky městské hromadné dopravy. Změny se týkají linek 40, 41 a 42.

Linka 40: vedena po stávající trase až do zastávky Bezděčín, kde se autobus otočí a sjede do zastávky Podolec. Odtud vyjede dle jízdního řádu pro zastávku Pod Hradem a bude pokračovat po běžné trase linky 40

Linka 41: končí v zastávce Bezděčín, kde vyčká do času odjezdu zpáteční spoje

Linka 42: vedena do zastávky Čejetičky, most: v prostoru za mostem se otočí a pojede do Bezděčína přes Podolec (zpoždění spoje do 8 minut).

Mezi Saharou, Chrástem a autobusovým stanovištěm u Bondy bude v čase provozu linek 40 a 41 jezdit náhradní linka označena X40.

