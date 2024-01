/FOTO/ Požehnáním koledníkům a návštěvou magistrátu odstartovala v Mladé Boleslavi již tradiční Tříkrálová sbírka. Ta letos pomůže mimo jiné Sociálnímu centru Mary Ward v Užhorodě.

Návštěva koledníků na magistrátu v Mladé Boleslav. | Foto: město Mladá Boleslav

Žehnání koledníkům proběhlo 1. ledna dopoledne. Na úvod letošní Tříkrálové sbírky v Mladé Boleslavi přišli koledníci vedení arciděkanem Pavolem Poláčkem k primátorovi města Raduanu Nwelatimu i do několika dalších kanceláří na magistrátu.

To byl však jen začátek. Hlavní část koledování bude probíhat od 3. do 6. ledna, přispět ale bude možné i poté. „Dle počtu přihlášených počítáme i s koledou v obchodních centrech Bondy a Olympia v sobotu 7. ledna. Farníci mohou do sbírky přispět i na závěr všech mší svatých v neděli 8. ledna,“ píše Římskokatolická farnost Mladá Boleslav na svém webu.

Návštěva koledníků na magistrátu v Mladé Boleslav.Zdroj: město Mladá Boleslav

Hlavním účelem letošní sbírky je podle vyjádření farnosti pomoc pro Sociální centrum Mary Ward v Užhorodě, kde sestry pečují v Domě na půl cesty o sirotky a děti z dětských domovů.

„Organizátoři tak opakují hlavní účel sbírky z loňského roku. Díky štědrosti dárců mohly být z výnosu loňské tříkrálové sbírky pořízeny do sociálního centra nové patrové postele. Centrum také mohlo podpořit vdovy a válečné sirotky oblečením a školními potřebami,“ připomněl mluvčí Mladé Boleslavi Pavel Šubrt.

Na konto Sociálního centra Mary Ward bude věnováno 65 procent výtěžku sbírky. Patnáct procent poputuje na velké diecézní projekty, deset procent do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech a na pomoc v zahraničí, pět procent využije na své projekty Charita Česká republika a zbylých pět procent tvoří zákonné režie sbírky.