/FOTOGALERIE, VIDEO/ Teribear hýbe Mladou Boleslaví aneb Prima den s medvědem. Tak se jmenovala akce, která se konala prakticky po celou středu v lesoparku Štěpánka. Každý, kdo měl chuť, si mohl zaběhnout nebo zajít libovolnou délku stanovené trasy, přičemž jedno kolečko měřilo 1,2 kilometru. Partner akce, Škoda Auto Mladá Boleslav, pak za každý absolvovaný kilometr přispěl částkou 20 korun. Místní si tak mohli zasportovat v příjemném prostředí lesoparku a vybrané peníze pomohou v pěti dětských domovech.

Akce Teribear hýbe Mladou Boleslaví aneb Prima den s medvědem 13. září 2023

První běžci se pod dohledem patronky akce Terezy Maxové vydali na trať po 10. hodině dopoledne. Byla mezi nimi nakonec i nejúspěšnější účastnice celého běhu. Barbora Chumlenová v dresu Škoda Auto Vysoká škola kroužila po parku Štěpánka až do 18.30 hodin a nakonec uběhla 100,8 kilometru, což znamenalo prvenství nejen mezi ženami, ale i celkově. Sama tak svým během přispěla částkou 2 16 korun. Bára se připravuje na mistrovství světa v běhu na 24 hodin, které se na začátku prosince koná na Tchaj-wanu, kam se nominovala.

Na trať se v průběhu dne vydali také někteří další vrcholoví sportovci včetně tří hokejistů z místního bruslařského klubu, kterým v pátek začíná ostrá sezóny prvním ligovým zápasem.

Nakonec 2652 běžců a chodců zvládlo trasu, která dohromady měřila 21 326 kilometrů. To je delší vzdálenost, než je polovina obvodu celé zeměkoule. Vybralo se 426 480 korun, které poputují do pětice dětských domovů. Konkrétně do Nymburka, Mladé Boleslavi, Potštejna, Holic a Býchor.