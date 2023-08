/FOTO, VIDEO/ Svátek svatého Václava bude i letos v Mladé Boleslavi patřit historickým vozidlům. Čtvrtek 28. září přinese již jednadvacátý ročník Svatováclavské jízdy. Kapacita je však omezená a přihlášky je možné posílat jen do konce srpna.

Ze Svatováclavské jízdy 2022 v Mladé Boleslavi | Foto: Petr Linhart

Akci pořádá ve spolupráci s městem Klub historických vozidel Mladá Boleslav. Zájemci se opět mohou těšit na historická vozidla i motocykly. Mluvčí města Pavel Šubrt na webu Mladé Boleslavi informoval, že slavnostní zahájení Svatováclavské jízdy se odehraje 28. září ráno na Komenského náměstí před budovou magistrátu a připraven bude doprovodný program.

„Poté začne zhruba desetikilometrová jízda historických vozidel po Mladé Boleslavi. Po demonstrační jízdě městem budou vozidla vystavena na městském fotbalovém stadionu, kde bude probíhat velký doprovodný kulturní program pro děti i dospělé,“ doplnil mluvčí.

Zdroj: Youtube

Majitelé veteránů, kteří by se chtěli do letošní Svatováclavské jízdy zapojit, se mohou hlásit do 31 srpna. Registrace je z důvodu omezené kapacity nutná. „Kvůli omezenému počtu parkovacích míst a jiným kapacitním důvodům bude do jízdy přijato maximálně 180 vozidel. Přednost budou mít vozidla do roku výroby 1975. Uzavírka přihlášek proběhne 31. srpna,“ píše se na webových stránkách klubu. Přihlašovací formulář naleznou zájemci zde.

Na webu klubu je zároveň k nahlédnutí seznam přihlášených. Již nyní je tak jasné, že návštěvníci akce se mohou těšit na desítky strojů z různých etap minulého století. K vidění budou vozy i motocykly ze 70., 60. i 50. let, ale také mnohem starší stroje. Přihlášené jsou například vozy Tatra, které mají v kolonce rok výroby uvedeno 1926, 1928 či 1932. Mezi účastníky je také vůz Aero z roku 1932 či motocykl NSU z roku 1937.