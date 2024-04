K výměně na postu prvního muže dojde v pondělí 29. dubna. „Stane se to v závěru jednání zastupitelů,“ potvrdil Bouška. Nový primátor by tak měl stát v čele města nejméně do příštích komunálních voleb, které by se měly konat na podzim roku 2026. Samotné střídání primátorů uprostřed volebního období je součástí dohody po minulých volbách a vyjednávání po nich na podzim roku 2022.