Trojice středočeských divadel by měla v následujících šesti letech získat od kraje dotace ve výši 33 milionů korun. Dotace chce kraj vyplácet na základě Koncepce regionálních funkcí divadel pro roky 2024–2030, kterou krajské zastupitelstvo schválilo na konci dubna. Peníze by měly putovat Městského divadla Mladá Boleslav, dále do příbramského Divadla A. Dvořáka a Divadla Kladno. Každý rok by si tak měla divadla rozdělit zhruba 5,5 milionu korun.