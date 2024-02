Cvičiště, které by mělo sloužit zejména výcviku žadatelů o řidičský průkaz, ale také jako moderní dětské dopravní hřiště, by mělo vzniknout na pozemcích Středočeského kraje, které jsou součástí areálu krajské SOŠ a SOU Mladá Boleslav. Škola by ho měla zároveň provozovat. Do projektu by se měly zapojit Statutární město Mladá Boleslav, Nadační fond Škoda Auto, Platforma VIZE 0 a Asociace autoškol České republiky.

Zdroj: Youtube

Radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha připomněl, že toto multifunkční dopravní cvičiště je unikátní projekt.