Místo, kde stál most, je z obou stran zabezpečené oplocením. K obydlím v Pražské ulici nahoru směrem k Hejtmánce je volný přístup z druhé strany. Přesto však demolice starého a stavba nového mostu určitá omezení místním přináší. Po dobu rekonstrukce je kruhový objezd v Podolci průjezdný do ulic Nádražní a Vinecká, odbočení do Pražské ulice směrem nahoru k Hejtmánce není možné.

„Ve směru z Hejtmánky směrem dolů k mostu dopravní značení jasně upozorňuje na uzavírku mostu. Lidé žijící v domech kolem Pražské ulici se ke svým domům dostanou z Hejtmánky bez omezení. Přístup pro pěší do 4. základní školy je zajištěn po nedaleké lávce ve směru od Nádražní ulice a tamější autobusové zastávky,“ uvedla mluvčí magistrátu Šárka Charousková.

Původní most pocházel z roku 1907. Zkoušky provedené v roce 2019 však jasně ukázaly, že most byl v havarijním stavu. Mostní konstrukce byla označena dokonce stupněm 6 na sedmičlenné škále, tedy na druhém nejhorším možném stupni. Proto magistrát nechal most zbourat a v příštích týdnech měl na místě vyrůst most o stejných rozměrech, jako ten dosavadní. Celý projekt vyjde na 10 milionů korun.

Most ale není jedinou ostře sledovanou stavbou ve městě. Tou je také nový volnočasový areál v bývalé betonárce v Radouči, kde aktuálně vzniká nový skatepark. Ten roste v sousedství před rokem otevřené pumptrackové dráhy. V této fázi vzniká moderní skate plaza, která z části simuluje ulici. Její další částí bude betonová vana, takzvaný pool.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Jde o nejmodernější typ skateparku, který nabídne i oblíbené překážky, nejrůznější zábradlí, schody a kovové hrany. Právě vznikající etapa budoucího moderního sportoviště by měla být hotova do konce letošního roku. V další etapě je pak v plánu ještě jedna betonová vana, která bude ovšem zastřešená tak, aby ji bylo možné využívat i za nepříznivého počasí. Do budoucna by na místě měla vzniknout i dětská hřiště, workout, či parkurové hřiště.