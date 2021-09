Najíst se dá o přestávce a na tělocvik se děti převléknou. Cizince poučí brožura

Nerozumí učitelům ani spolužákům – a jak to ve škole vlastně chodí, musí vypozorovat. To je situace, v níž se často ocitají děti cizinců přicházející v Mladé Boleslavi do základní školy. S češtinou se na začátku často nepotýkají, ale mnohdy se s ní teprve začínají seznamovat – a jejich situaci neusnadňuje, že nezřídka pocházejí ze zemí, kde mají zcela odlišný systém vzdělávání. Je tak pro ně novinkou i vše, co se děje kolem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Nejde přitom o ojedinělé případy – a takových dětí přibývá. K vysvětlení, jaké zvyklosti i pravidla platí v českém školství, se nyní děti i jejich rodiče mohou dostat ve srozumitelné formě. Pod záštitou města vznikly brožury pro cizince, které vysvětlují to, co našincům připadá jako samozřejmost. Koordinátorka primární prevence Iva Crookston, která se na přípravě brožur významně podílela, připomíná, že jde i o tak běžné pojmy, nad nimiž se místní nezamýšlejí: třídní učitelka, velká přestávka či žákovská knížka. Nebo systém svačin, úbor na tělocvik, plavecký výcvik… „Co je pro české dítě a rodiče naprosto normální, je pro cizince s jazykovou bariérou a jiným zázemím složité,“ upozorňuje Crookston na situace, kdy se ukazuje, že zcela běžné záležitosti nejsou samozřejmostí pro každého. Poučení v sedmi jazycích Brožury, které jsou k dispozici nejen v češtině a angličtině, ale v současnosti také v bulharštině, mongolštině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině, nabízejí vedle poučení o dění ve školách a informací o školském systému v České republice i slovníček často používaných pojmů. Nechybí však ani údaje zamřené speciálně na Mladou Boleslav: informace o všech deseti základních školách, které ve městě působí. Malé obce budou stavět. Za statisíce korun i za miliony Přečíst článek › Děti cizinců navštěvují téměř všechny školy v Mladé Boleslavi; žádná není určena k tomu, aby se na vzdělávání cizinců specializovala. Nastoupit může dítě tam, kam je rodiče přivedou k zápisu. Odmítnout je škola nemůže, i když pedagogové vědí, že hlavně zpočátku to nebude snadné ani s tím nejzákladnějším dorozuměním. Dosavadní domluva? Rukama nohama Nově sestavené brožury, které školám umožňují předat žákům a rodičům kompletní přehled informací v rodném jazyce, označil náměstek primátora Daniel Marek (STAN) za „sen každé ředitelky a třídního učitele“. S tím, že dosud bylo zapotřebí s každým probírat alespoň to nejzákladnější minimum, jak se dalo: rukama nohama. „Mám velkou radost, že se nám podařilo sestavit tuhle brožuru, která neskutečně usnadní život všem zúčastněným,“ chválí Marek. A těší ho i fakt, že jde o projekt, na který se podařilo získat dotaci. Tak rozšířené jako v Mladé Boleslavi vzdělávání dětí cizinců jinde není – i v dalších městech se ale pedagogové setkávají s dětmi, které neznají jazyk ani zvyklosti a snaží se odkoukat, co se od nich očekává. Uplatnění by tak brožury vzniklé v Mladé Boleslavi mohly najít i jinde.