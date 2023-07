/FOTO, VIDEO/ Návštěvníci Škoda Muzea v Mladé Boleslavi si v těchto dnech mohou prohlédnout koncept elektromobilu Škoda Vision 7S. Tento unikát zde bude vystavený pouze po omezenou dobu.

Koncept modelu Škoda Vision 7S ve Škoda Muzeu v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Michal Bílek

„Už jste se byli podívat na designovou studii Vision 7S? Můžete ji vidět u nás ve Škoda Muzeu v rámci výstavy Designový jazyk vozů L&K a Škoda. Unikátní studie u nás bude vystavena pouze do 6. srpna, tak ať to nepropásnete,“ zve na svém Facebooku muzeum, které zároveň na svých internetových stránkách upozornilo, že designová studie Vision 7S dala základ novému designovému jazyku značky Škoda – Modern Solid.

Web samotné automobilky pak studii, která debutovala v roce 2022 a v muzeu byla po omezenou dobu vystavena i v loňském roce, nazývá poslem změn. „Přiváží nový designový jazyk a podtrhuje důraz značky na elektromobilitu. Předznamenává zcela nový rodinný model Škoda, který rozšíří produktové portfolio a zákaznickou základnu značky,“ píše se na stránkách Škoda Auto.

Automobilka ve svém vyjádření připomíná, že pro designový jazyk Modern Solid je charakteristická čelní maska Tech-Deck Face. „Důraz na špičkovou aerodynamiku prozrazuje i kombinace robustní spodní části karoserie s vysoko posazenou boční linií, aerodynamickými liniemi střechy nebo dvaadvaceti palcovými koly s ráfky v téměř uzavřeném designu. Novými designovými prvky jsou také čelní i zadní světlomety ve tvaru písmene T,“ píše Škoda Auto.

Jednou z dominant interiéru je dotyková obrazovka s úhlopříčkou 14,6”. „Specialitou studie rodinného automobilu Vision 7S je pak dětská autosedačka umístěná na nejbezpečnějším místě: jako součástí středové konzole,“ píše se na webu.

Zdroj: Youtube

Výstavu Designový jazyk vozů L&K a Škoda bude studie Vision 7S doplňovat do 6. srpna. Samotná výstava, která vedle textů, designových skic a řady fotografií prezentuje i unikáty ze sbírek Škoda Muzea, bude veřejnosti přístupná až do 22. listopadu. Muzeum je otevřené každý den od 9 do 17 hodin.