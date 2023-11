/FOTO/ Škoda Auto v Mladé Boleslavi se může pochlubit jednou z největších střešních fotovoltaik v České republice. Instalovala ji zde společnost Greenbuddies a projekt zahrnuje více než 5 tisíc solárních modulů, které jsou rozmístěné na střechách tří skladovacích hal.

Nová solární elektrárna na střechách hal Škoda Auto v Mladé Boleslavi | Foto: Greenbuddies

Střechy hal v areálu Škoda Auto zaplnilo 5468 fotovoltaických modulů o celkovém instalovaném výkonu přes 2 Mwp. Jejich rozloha je přibližně 11 000 metrů čtverečních. Panely by měly za jeden rok svého provozu vyrobit zhruba 2 GWh bezemisní elektrické energie, což zajistí pokrytí části spotřeby celého areálu. Jde o další krok na cestě k uhlíkové neutralitě, které chce společnost Škoda Auto dosáhnout do roku 2030. Potvrdil to člen představenstva Škoda Auto za oblast Výroby a logistiky Andreas Dick.

„Tato solární elektrárna bude mít svůj podíl na splnění našeho ambiciózního, ale dosažitelného cíle: do roku 2030 bude energie potřebná pro výrobu vozů a komponentů v našich českých závodech plně uhlíkově neutrální,“ předeslal a připomněl, že Škoda Auto neustále vyhodnocuje a optimalizuje uhlíkovou stopu. „V rámci naší strategie Next Level – Škoda Strategy 2030 je ‘Green Production’ základním pilířem našeho plánu transformace pro toto desetiletí, a také přispěje k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti,“ uvedl.

Společnost Greenbuddies spolupracuje s mnoha klienty

Zdroj: Youtube

Nová solární elektrárna v Mladé Boleslavi stála 60 milionů korun a jejím investorem je společnost ČEZ ESCO. „Zájem o fotovoltaické elektrárny mezi našimi zákazníky kontinuálně roste a ČEZ ESCO teď instaluje řadu elektráren, jejich velikost přesahuje 1 megawatt, což bylo před několika lety nemyslitelné. Zakázka pro Škoda Auto byla přesto výjimečná svou velikostí i náročností. Jde o jednoho ze zákazníků, který pojímá dekarbonizaci komplexně a usilovně pracuje na snižování uhlíkové stopy,“ sděil generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Instalaci elektrárny v Mladé Boleslavi provedla společnost Greenbuddies. Měla na starosti kompletní proces umístění elektrárny, a to včetně dodání části komponentů a připojení do distribuční sítě. Kromě toho se částečně podílela také na přípravných pracích včetně zhotovení potřebné dokumentace. Pro tuto společnost se jednalo o druhou spolupráci s ČEZ ESCO. Tou první byla instalace fotovoltaiky na střeše Kongresového centra.

Automobilka fotovoltaiku odkoupí

Škoda Auto po několika letech fotovoltaiku odkoupí za symbolickou jednu korunu, do té doby za odebíranou elektřinu ze solárních panelů bude hradit náklady – podobně, jako kdyby platila za elektřinu odebíranou z distribuční sítě. „Třicet až čtyřicet procent firem se rozhodne jít právě touto cestou. Hlavním důvodem je, že nemusí do projektu investovat své prostředky. Ty potom využijí jinde, obvykle ve svém core businessu,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi ředitel úseku Zelená energetika ČEZ ESCO, David Vesel.