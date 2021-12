„Letos se žádný společný program neuskuteční. Zájemci mohou dorazit na podvečerní kulturní vystoupení do parku na výstavišti v rámci Novoročních trhů,“ řekla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Poslední den v roce vystoupí na výstavišti Bohuš Matuš, a to od 16.30 a 17.30 hodin. Na Nový rok ve stejný čas na stejném místě zahraje folkové duo Ty a My.