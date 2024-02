Žádné kaluže příštích deset let. Proměna vnitrobloku na sídlišti začala

/VIZUALIZACE, FOTO, VIDEO/ Do konce dubna se má jeden ze zásadních vnitrobloků boleslavského sídliště proměnit v příjemnou oázu. Ta má zejména v létě poskytovat prostor k relaxaci všech generací. Díky novým stromům by se také v dané lokalitě měla snížit teplota v dobách veder. Jinými slovy, místní by si tu v létě měli užívat příjemného chládku.

Stavební práce ve vnitrobloku na severním sídlišti. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický