„Město Mladá Boleslav nabízí osobám starším 65 let a žijícím v Mladé Boleslavi možnost objednat si od pondělí 8. března jednorázově jedno balení s 10 respirátory za 50 korun,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení magistrátu.

Objednat si ochranné pomůcky může tedy každý nad 65 let, a to v každý pracovní den od 8 do 18 hodin. Lze to udělat telefonicky na call centru 773 228 966. Na stejné lince lze i nadále objednávat nákup potravin, drogerie a léků. „Zatím nabízíme jedno balení respirátorů jednorázově. Uvidíme, jak se bude vyvíjet situace za několik týdnů, a pokud bude potřeba a potrvá i zájem lidí, nabídku zopakujeme," okomentoval primátor Raduan Nwelati.

Benátky nad Jizerou distribuovali seniorům respirátory již během uplynulých týdnech a úplně zdarma. Stejně tak ochranu dýchacích cest mohli dostat lidé ve finanční tísni. A na koho se nedostalo, ten si může lékárenský materiál vyzvednou po předchozí domluvě v knihovně. Zdarma více než 30 tisíc respirátorů rozdává také poradna Luma MB.