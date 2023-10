Záchranáři si na novém zařízení pochvalují především to, že nemusí řešit ztrátu času v kolonách aut stojících na semaforech na červenou. „Provoz v Mladé Boleslavi je hodně složitý, především v časech, kdy se mění směny v automobilce. Takže jakýkoliv systém, který nám umožní lepší průjezd městem, je velkým přínosem. V provozu to znamená, že posádka v autě nemusí nic řešit. Pokud je systém zapnutý, senzor zaznamená příjezd sanitky před křižovatkou a umožní zelenou vlnu pro snadný průjezd,“ řekla Jitka Laubeová, vrchní sestra mobilní jednotky intenzivní péče nemocnice.

Mobilní jednotka zajišťuje přepravu pacientů neodkladné péče. Jedná se o přepravu pacienta mezi zdravotnickými zařízeními, a dále transport k a po vyšetření, kdy má pacient ohrožené životní funkce.

Video o Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi

Zdroj: Youtube

Podle předsedy představenstva Klaudiánovy nemocnice Ladislava Řípy jsou všechny palubní jednotky v majetku nemocnice a záchranná služba je má v zápůjčce tak, aby i v budoucnu mohly sloužit pouze na území města Mladá Boleslav. „Na tomto projektu pracujeme velmi dlouho. Samozřejmě jsme věděli, že město připravuje projekt telematiky, a proto jsme oslovili firmy, které se tímto systémem zabývají. Díky tomu se podařilo propojit jednotky v sanitkách s dopravní ústřednou, která umožní, aby měl vůz na křižovatkách prioritu, tedy aby se sanitka dostala co nejdříve k pacientovi a zpět s pacientem do nemocnice,“ řekl Řípa.

Ředitel Středočeské záchranky Pavel Rusý je přesvědčen, že díky nové technologii jsou ve větším bezpečí nejen pacienti, ale i posádky sanitek. „Tento systém výrazně přispívá k vyšší bezpečnosti provozu sanitních vozidel a tím chrání zdraví pacientů i posádek,“ konstatoval Rusý.

Jedná se o první koncept v rámci celého Středočeského kraje. Nyní se systém testuje v Mladé Boleslavi a pokud se osvědčí, chtějí jej záchranáři rozšířit i do další měst kraje.

Na nákup tří přístrojů poskytl peníze místní hokejový klub BK Mladá Boleslav. Věnoval 300 tisíc korun. „Když jsem se dozvěděl, o co se momentálně v nemocnici snaží a co je potřeba, zaujalo mě to, protože to považuji za poměrně zásadní a důležitou věc,“ vysvětlil generální manažer Jan Tůma, proč se klub rozhodl angažovat. „Věřím, že to stejně tak zaujme naše fanoušky, kteří už se s těmito našimi projekty sžili a pomáhají s námi,“ dodal. Klub se rozhodl věnovat na nákup těchto palubních jednotek výtěžek z prodeje dresů a minidresů.