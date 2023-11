Začalo to dárkem, který jsem dostal v roce 2010. Byl to zájezd do rakouského Schladmingu na průvod, ve kterém bylo okolo tisícovky krampusů. Byla to láska na první pohled. Něco tak úžasného jsem do té doby neviděl. Už cestou domů jsem přemýšlel, jak to dostat sem do Čech. Byl jsem tehdy v invalidním důchodu a ceny rakouských masek byly pro mne nedosažitelné. Jedinou možností bylo udělat si řezbářský kurz, který jsem absolvoval v následujícím roce.

S řezbařinou jste do té doby neměl zkušenosti?

Vůbec ne. Ale od dětství jsem měl vlohy ke kreslení. Výroba masek je ale hlavně o neustálém učení se. Pozorujete rysy obličejů, anatomii. To všechno si musíte uložit do hlavy. K maskám jsem postupem času přidal i výrobu kostýmů a bot. Mám také dodavatele kravských zvonců a dalšího vybavení, takže mohu klientům nabídnou komplexní službu.

Jaká byla první vyrobená maska?

Těch prvních masek bylo pět. Z té série stále mám čarodějnici, která ale byla původně čertem. Těmito pěti vyrobenými maskami jsem se dostal do prvních tří skupin, které s krampusy začínaly v České republice.

A máte přehled, kolik lidí se krampusům v České republice věnuje teď?

Je tu nějakých třicet skupin. S většinou se osobně znám. Je to výhoda pokud pořádám nějakou akci. Vím, kam sáhnout.

Jsou u výroby masek nějaká pravidla?

Každý řezbář má svůj postup. Rakouští řezbáři si při konzultaci s klientem dělají náčrt. To já nedělám. Se zákazníkem si povídám o jeho představě o vzhledu a dělám si poznámky, jaký má mít budoucí krampus nos, jaké tesáky, jaké oči, vyplazený jazyk nebo ne, barva pleti a mnoho dalšího. To všechno probíráme a na základě toho vyřezávám.

Zmínil jste rakouské řezbáře, jsou to vaše vzory?

Vzory ani ne. Každý řezbář má svou představu výsledného díla. S mnohými rakouskými kolegy jsem ale v kontaktu, především po sociálních sítích.

Pod maskou jsou všechny generace

Co na to říká vaše rodina?

Kromě dcery chodíme jako rodina v průvodech všichni. Donedávna chodila i moje maminka. Dceru to nikdy nechytlo, přestože jsem se snažil. Syn chodí poctivě. Uvidíme, jak mu to vydrží. Je mu 16 a v tomto věku mají mladí lidé i jiné zájmy.

Kdo je tedy typický krampus čert?

Jsou tam všechny generace. V průvodech jsou jak malé děti, tak i lidé v seniorském věku.

Návštěvníci rakouských krampus akcí často říkají, že jsou čerti někdy až příliš posilněni alkoholem, jak je to u nás?

Bohužel, tato věc se stává. Pokud jde o Českou republiku, když pořádám akci já, alkohol vždy zakazujeme. První důvod samozřejmě je, že člověk pod vlivem alkoholu ztrácí zábrany, což na tomto typu akcí je maximálně nevhodné vůči návštěvníkům. Alkohol však také dehydruje a účinkující se v maskách hodně potí. Je nutné dodržovat pitný režim. Pokud bude v kostýmu člověk pod vlivem, koleduje si o kolaps. Ještě se vrátím oklikou k Rakousku: je pravdou, že Rakušáci jsou výrazně krutější než my. Není to ale jen alkoholem. Prostě je to jejich tradice. Naším nepsaným pravidlem je, že vůči dětem se snažíme být přátelští. Krampusák má v masce omezené vidění, ale přesto vidí, jak se dítě chová. Pokud je znát, že se dítě nebojí, může se přijít blíž, plácnout si dlaněmi, nebo si chvíli pohrát. Co se týká dospělých, každého hříšníka trestáme od pasu dolů pomocí koňských oháněk, kravských ocasů popřípadě košťat.

Kostým za desítky tisíc korun

Pokud by se někdo ze čtenářů chtěl stát krampusem, kolik peněz si má připravit?

Cenu masek určují hlavně rohy, které jsou přírodní, převážně z Rakouska. Jejich cena je od 2 tisíc do 50 tisíc korun. Pokud se budu držet průměru, masku lze pořídit za 22 tisíc korun. Kostým cca 30 tisíc, boty 6 tisíc. Přidejme opasky a zvony a komplet vyjde na nějakých 60 tisíc korun.

Na 17. listopad plánujete velkou krampus akci přímo na Městském stadionu v Mladé Boleslavi. Co mohou návštěvníci čekat?

Jako spoluorganizátor jsem víc než deset let bojoval za to, aby se zde něco podobného konalo. Vyšlo to a v původu na Měském stadionu bude na 200 krampusů. Program bude opravdu bohatý. Začne ve 13 hodin. Vystoupí solosaxofonistka Kateřina Janečková, kapely Seven a W.I.X s Lubošem Odhánělem. A v 18 hodin odstartuje průvod s ohnivou show. Nahlášeno je sedmnáct skupin z toho tři rakouské. Je se na co těšit.