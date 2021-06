„Objízdná trasa bude vedena ulicemi Laurinova, třída V. Klementa, nám. Míru, Staroměstské náměstí a Nádražní. V opačném směru povede ulicemi Viničná, Na Celně, Jičínská, T.G.M. a třída V. Klementa,“ uvedla tisková mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Uzavírka navíc ovlivní také městskou hromadnou dopravu, která využije objízdné trasy. Nejvíce se uzavírka dotkla linky 50, která vynechá zastávky Jaselská, Gymnázium, Ptácká a Česana. Oproti tomu je zavedena náhradní zastávka Pod Hradem. Ostatní dotčené linky zastaví ve všech obvyklých stanicích.

„Právě teď probíhá odfrézování vozovky a sanace v křižovatce, kde je neúnosné podloží,“ vysvětluje stavbyvedoucí Tomáš Havlík. Práce na silnici zatím probíhá podle plánu a pokud vše dobře půjde, mohlo by být hotovo i dříve než stanoveného 26. června.

„Jediný problém, který by mohl nastat, je zde na křižovatce, kde jdeme do země. Tam by se mohlo něco objevit,“ říká stavbyvedoucí. Vozovka v tomto úseku totiž byla rozpraskaná a musí se zpevnit.

