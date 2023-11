Monika Hilšerová za Sekci mladých lékařů České lékařské komory v pondělí 20. listopadu informovala, že v rámci přesčasů od 1. prosince nenastoupí do směn přes 6,1 tisíce lékař. Konkrétně v Mladé Boleslavi to má být podle mluvčí nemocnice Hany Kopalové 45 lékařů z celkového počtu 157. „Provoz na prosinec je zajištěn,“ zdůraznila mluvčí s tím, že nemocnice nadále pokračuje v jednáních se zástupci jejích odborů. „Vyčkáváme, jak budou pokračovat jednání na ministerstvu zdravotnictví,“ dodala Kopalová.

Zdroj: Milan Holakovský

Již dříve Deník informoval, že i další nemocnice ve Středočeském kraji situaci řeší. Výpovědi z přesčasů měla podat zhruba třetina lékařů z pěti oblastních nemocnic, které zřizuje kraj (ON Mladá Boleslav, ON Kladno, ON Benešov, ON Kolín, ON Příbram).

Náměstek hejtmanky Středočeského kraje Pavel Pavlík (ODS), který má oblast zdravotnictví na starosti, v této souvislosti zdůraznil, že vypovězení přesčasů neznamená, že by lékaři zcela odcházeli z nemocnic. „Znamená to, že jsou nadále zaměstnanci, ale odmítli vykonávat přesčasy navíc,“ sdělil a doplnil, že navzdory tomu bude akutní péče všude zachována tak, jak byli občané doposud zvyklí.