Také dobrovolní hasiči z Dobrovice ve spolupráci s městem pořádají sbírku. „Sbíráme trvanlivé potraviny, balenou vodu, deky, úklidové prostředky, krmivo pro zvířata…,“ připomínají dobrovičtí hasiči s tím, že věci mohou dárci nosit do hasičárny v pátek, v sobotu a v neděli mezi patnáctou a devatenáctou hodinou.

V duchu rčení Kdo rychle dává, dvakrát dává, se snaží pomoci v Čelákovicích, kde tamní starosta Josef Pátek hned svolal zasedání zastupitelů. „Naši solidaritu Morava potřebuje. Oslovujeme starosty nejvíce postižených obcí a ptáme se, co potřebují. Nabízet ubytování nemá smysl, jsme moc daleko. Ani potravinová pomoc, převážená přes půl republiky, asi není až tak potřeba. Nejlepší bude věnovat peníze, ať si na Moravě sami rozhodnou, co potřebují,“ uvedl Pátek a připomněl, že malé vesnice mají sice omezené možnosti, když ale každý přispěje alespoň troškou, ve výsledku to může být velká pomoc.

Zastupitelé Mladé Boleslavi budou o finanční pomoci jižní Moravě jednat na pondělním zasedání. Celkem by mohlo jít o částku 350 tisíc korun, po padesáti tisících pro každou z postižených obcí. Mladá Boleslav už na Moravu poslala velkokapacitní elektrocentrálu, která bude v postižené oblasti využívána po celou dobu pomoci v rámci nasazení složek integrovaného záchranného systému.

Stranou nezůstává ani Mnichovo Hradiště. „Už jsem psal radním našeho města, abychom zařadili na program nejbližšího jednání finanční dar pro postižený region,“ potvrdil starosta Ondřej Lochman. Způsob, jak pomoci, nyní podle starosty Karla Bendla řeší také Benátky nad Jizerou.