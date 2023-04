Mladou Boleslav a Kosmonosy čekají v příštích měsících další velké investice do stavby nových silnic souvisejících se zlepšením zásobování automobilky Škoda Auto. Kromě loni dokončeného rozšíření dálnice D10 mezi exity Kosmonosy a Mladá Boleslav a loni zahájené stavbě mostu Laurina & Klementa do areálu Škody Auto dojde k zahájení přestavby celé dálniční křižovatky Kosmonosy a také stavbě nové komunikace do průmyslové zóny Plazy.

Vizualizace podoby mostu přes D10 do areálu Škody Auto. | Foto: zdopravy.cz/Škoda Auto

Středočeský kraj připravil změnu územního plánu města Kosmonosy a výstavbu silnice do průmyslové zóny v Plazech i k budoucímu mimoúrovňovému křížení s dálnicí D10, resp. budoucí přeložce silnice I/16 mířící do Jičína.

Výstavba nových komunikací bude stavebně rozdělena do dvou etap. V přípravě již je úsek od nového mostu do areálu v Plazech. Radní Středočeského kraje pro silnice Karel Bendl informoval, že je aktuálně podána žádost o sloučené povolení a na konci letošního roku by se měla soutěžit stavební firma. Stavět se začne na jaře 2024, zprovoznění se očekává na přelomu léta a podzimu téhož roku.

Radiologické oddělení získalo špičkové přístroje. Urychlí vyšetření i diagnózu

„Ve druhé etapě se most silnicí napojí na mimoúrovňovou křižovatku. Celá propojka mimoúrovňové křižovatky, konce mostu, průmyslové zóny v Plazech a Řepova by měla být dostavena do konce roku 2024. Ponese označení III/0164,“ doplnil radní.

Most automobilky bude zatím končit v poli. „Šlo o administrativní průtahy spojené s pořízením aktualizovaného územní plánu zahrnující naši novostavbu. Takže zatímco automobilka bude pomalu kolaudovat most Laurina & Klementa, my stále řešíme přípravu,“ vysvětlil Bendl. Délka přípojné komunikace u průmyslové zóny Plazy je 105,64 metru, délka hlavní trasy je 1429,08 metru.