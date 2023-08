Středočeský kraj chce do konce příštího roku postavit další silnici v okolí Mladé Boleslavi, která má odlehčit od velkého provozu způsobeném zásobováním automobilky Škoda Auto. Povede od dokončovaného mostu Laurina & Klementa přes dálnici D10 do průmyslové zóny Plazy.

Vizualizace podoby mostu přes D10 do areálu Škody Auto. | Foto: zdopravy.cz/Škoda Auto

Krajští radní odsouhlasili uzavření smlouvy o spolupráci mezi Krajskou správou a údržbou silnic a investory v této oblasti, společnostmi Škoda Auto a Arvalis ze skupiny D+D devolopera Petra Dědka. Předmětem smlouvy je koordinace rozvoje průmyslových zón v Kosmonosech.

„Po dostavbě silnice se obecně zlepší dopravní situace a zároveň bude zajištěna plynulost a bezpečnost silničního provozu. Uleví se nejen logistice automobilky, ale budou ji moci využívat i občané našeho kraje,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Opravy na dálnici u Benátek finišují. Hotovo má být do konce měsíce

O silnice se mluví od roku 2020, kdy se dostala do aktualizovaného usnesení vlády o spolupráci s automobilkou. V jeho rámci se v Mladé Boleslavi začne měnit například křižovatky Kosmonosy na D10 nebo začne stavět nová železniční trať .

Silnice III/0164 vede od silnice I/16 do areálu v Plazech k novému mostu automobilky a dále k rozšířené mimoúrovňové křižovatce nad dálnicí D10 u Kosmonos. Už loni pak došlo k rozšíření D10 mezi dvěma mladoboleslavskými exity.

Stavba za státní peníze

Kraj předpokládá, že silniční propojku dokončí na konci příštího roku, do konce letošního chce vypsat soutěž a vybrat zhotovitele. „Naopak termín zahájení je závislý na zajištění majetkových práv k pozemkům. Budeme muset například zajistit zpracování všech stupňů projektové dokumentace, investorskou přípravu a výstavbu. Stavba, která je v gesci Středočeského kraje, vyjde na skoro 135 milionů korun a bude hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury na základě usnesení vlády – je jednou ze součástí komplexního dopravního řešení v oblasti Mladé Boleslavi,“ dodal Bendl.

Příprava nové silnice nabrala zpoždění. Proto bude most automobilky zatím končit v poli. „Šlo o administrativní průtahy spojené s pořízením aktualizovaného územního plánu zahrnujícího naši novostavbu. Takže zatímco automobilka bude pomalu kolaudovat most Laurina & Klementa, my stále řešíme přípravu,“ vysvětlil letos na jaře Bendl.