Mladá Boleslav plánuje domov se zvláštním režimem

Mladá Boleslav - Akční plán rozvoje v sociální oblasti schválili nyní v Mladé Boleslavi. Podle radní pro sociální věci Miroslavy Kašpárkové má město osm jasně daných priorit, kterým se chce věnovat. S některými má pomáhat také Škoda Auto. Patří mezi ně například to, že město zatím nemá žádný domov se zvláštním režimem, do kterého by se mohli uchýlit třeba lidé s Alzheimerovou chorobou.

Ilustrační fotografie | Foto: DENÍK/David Taneček

Město si klade za úkol v sociální oblasti pro letošní rok v první řadě vytvoření transparentních podmínek pro financování sociální oblasti. „Dále také řešení problematiky osob bez přístřeší, nebo Zohlednění stárnutí populace a poptávky služeb pro seniory,“ uvedla Kašpárková. Mezi další priority potom patří podpora dětí, mládeže a rodiny ohrožené rizikovými jevy, zajištění péče pro osoby sociálně vyloučené, závislé a v krizi. Dále plán hovoří o zajištění péče a služby pro cizince na území města, o dobrovolnictví a propagaci v sociální oblasti a v neposlední řadě i aktualizaci informačních a propagačních kanálů v sociální oblasti. Jednou z nejpalčivějších oblastí jsou senioři. Radní Kašpárková zmínila, že Mladé Boleslavi v podstatě chybí domov se zvláštním režimem. Zaparkovat v nemocnici? Do dvou let v pohodě Přečíst článek › Město aktuálně pracuje na rozšiřování domova pro seniory v Olbrachtově ulici, přístavba bude fungovat právě jako domov se zvláštním režimem. To by sloužilo třeba lidem s Alzheimerovou chorobou i dalším obyvatelům, kteří trpí ostatními typy demence. „Pavilon domova se zvláštním režimem musí být uzavřený a teď na tom intenzivně pracujeme,“ zmínila mimo jiné Kašpárková, podle které se jedná o velmi aktuální a palčivou bolístku Mladé Boleslavi, která podobné zařízení v současné době ještě nemá. Nejsou to ale pouze senioři, na které se chce město zaměřit. Ve městě má začít fungovat mobilní jednotka, ta má pomáhat pro změnu lidem bez domova. Pracovníci takové jednotky budou v dodávce vyjíždět na místa, kde se lidé bez domova pohybují. Poskytnou jim základní očistu, výměnu oblečení, pomoc s ošetřením, ale také odborné sociální poradenství. Mladá Boleslav bojuje s integrací cizinců Přečíst článek ›

Autor: Zuzana Zelenková