První vznikl před pár týdny přístavbou domova seniorů v Olbrachtově ulici. V těchto dnech se do něj stěhují první klienti. Kraj však má v plánu v brzké době otevřít další takové zařízení.

Po dohodě s vedením Klaudiánovy nemocnice vznikne v nyní nevyužívaném objektu dřívějšího oddělení následné péče v ulici Na Celně nad sanatoriem Dr. Pírka. „Nový Domov se zvláštním režimem by měl vzniknout rekonstrukcí objektu v současnosti nevyužívané léčebny dlouhodobě nemocných,“ uvedl Michal Kroutil z krajského úřadu.

Čtyři metry a stovky květů. Kliniku Dr. Pírka zdobí skleněný strom z Kunratic

Zařízení bude mít kapacitu 40 lůžek a klientům nabídne z 80 procent jednolůžkové neprůchozí pokoje. Všechny budou vybaveny s ohledem na potřeby a možnosti konkrétních klientů, například vzhledem k jejich zdravotnímu stavu a soběstačnosti. Celý objekt bude bezbariérový. „Výhodou bude také možnost využití kapacit nemocnice, která bude současně provozovatelem nového Domova. Ať už půjde o zajištění lékařské péče či dodávek zdravotnického materiálu. Nemocnice zajistí rovněž stravování klientů i personálu,“ vysvětlil krajský radní pro oblast sociální péče Martin Hrabánek.

Mladá Boleslav patří mezi oblasti, kde je počet seniorů na lůžko zařazené v Síti sociálních služeb nadprůměrný. Konkrétně se jedná o 71 seniorů ve věku 65+ na jedno lůžko. Průměr ve Středočeském kraji činí 48 seniorů na lůžko.

Nový Domov se zvláštním režimem by měl být uveden do provozu do konce roku 2025.