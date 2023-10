/VIDEO/ Tři střední školy ve Středočeském kraji otevřou od příštího roku nové pedagogické obory. Jenou z nich je i Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav, která se chystá nabídnout obor Pedagogické lyceum.

Ilustrační snímek. Škola | Foto: Deník / Adam Fogl

Střední školy nabídnou v příštím roce celkem devadesát nových míst v prvním ročníku pedagogických oborů. Středočeský kraj na svém webu informoval, že rada kraje schválila žádosti tří škol o zápis nových oborů do rejstříku škol a školských zařízení. „Definitivně budou schváleny k zařazení do sítě škol po projednání MŠMT, které školský rejstřík vede,“ zdůrazňuje kraj s tím, že nových oborů vzdělání do rejstříku podporuje Krajská hospodářská komora Střední Čechy a doporučuje ho i Úřad práce ČR.

Zdroj: Youtube

Jednou ze škol je i Střední pedagogická škola a Střední odborná škola služeb Mladá Boleslav. Ta chce od září 2024 otevřít obor Pedagogické lyceum s třiceti místy v prvním ročníku.

Se stejným počtem nových studentů počítají i další dvě školy. Jde o SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše a ISŠ hotelového provozu v Příbrami. Obě plánují k 1. září 2024 otevřít obor Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Průzkum sklepení i objevování pravěkého hrobu: Muzeum oslaví den archeologie

Krajský radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha připomněl, že nejde o vznik nových pedagogických škol, ale rozšíření nabídky oborů na daných školách. Vzdělávání bude probíhat v denní formě a je zakončené maturitou. „Pedagogika je obor, jehož absolventi v posledních letech nemají problém najít uplatnění, což dokládají data z Úřadu práce,“ okomentoval.