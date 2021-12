Poplatek tak nově nebudou muset platit lidé, kteří dostávají starobní důchod, nebo jsou starší 65 let. Dále budou od poplatku osvobozeny děti do 16 let a studenti do dovršení 26 let. Poslední skupina, která od příštího roku nebude za svoz odpadu platit, jsou invalidní důchodci a držitelé průkazu ZTP či ZTP/P.