Josef Antoš ve funkci nahradil od 1. ledna Marii Zajíčkovou, která po více než třech desítkách let práce pro boleslavskou radnici odešla do důchodu.

Přestože přichází do nové pozice, prostředí magistrátu důvěrně zná. Posledních 9 let působil nejdříve ve funkci právníka odboru správy majetku města a poté jako právník města. Předtím strávil většinu svého profesního života jako voják z povolání, od roku 1990 jako příslušník vojenské policie, u které byl od jejího vzniku a prošel od základních funkcí až do funkcí manažerských na hlavním velitelství vojenské policie v Praze. V průběhu této doby dokončil studium na Policejní akademii v Praze, kde získal titul magistra na bezpečnostně právní fakultě.

Od svého narození je Boleslavákem, vyrůstal na sídlišti u Kauflandu a většinu svého volného času vždy věnoval sportu, počínaje ledním hokejem, který aktivně hraje dodnes, přes trénování basketbalu až po oblíbený spinning.

„Rád bych nového tajemníka přivítal ve funkci a popřál mu v ní hodně úspěchů, těším se na naši spolupráci. Vzhledem k tomu, že na radnici není nováčkem, jsem přesvědčen o tom, že vše půjde hladce. Chci na tomto místě ale také ještě jednou poděkovat bývalé tajemnici Marii Zajíčkové za skvělou dlouhodobou práci, kterou pro město odváděla, vždy jsme se na ni s kolegy mohli spolehnout a laťku nastavila opravdu vysoko," uvedl primátor Raduan Nwelati.