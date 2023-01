Přestože přichází do nové pozice, prostředí magistrátu důvěrně zná. Posledních 9 let působil nejdříve ve funkci právníka odboru správy majetku města a poté jako právník města. Předtím strávil většinu svého profesního života jako voják z povolání, od roku 1990 jako příslušník vojenské policie, u které byl od jejího vzniku a prošel od základních funkcí až do funkcí manažerských na hlavním velitelství vojenské policie v Praze. V průběhu této doby dokončil studium na Policejní akademii v Praze, kde získal titul magistra na bezpečnostně právní fakultě.